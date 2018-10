Congreso de la República condecora al Gobernador de Bolívar

En ceremonia llevada a cabo este viernes en el salón Juvenal Urbina de la Casa de La Moneda, sede alterna de la Administración Departamental, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, fue condecorado por la Mesa Directiva del Senado de la República y la senadora Daira Galvis Méndez con la medalla Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero al Señor.

En medio de su intervención, previo a la entrega de este reconocimiento, la senadora Galvis explicó ante el auditorio las razones que llevaron al Senado de la República a concederle este galardón al mandatario departamental.

“En esta sencilla ceremonia, el Senado de la República ha querido imponer esta medalla Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero al señor gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, casi que al final de su gestión, como un reconocimiento a un hombre que viene de nuestra provincia, propiamente de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María, y que se ha constituido en un gran ejemplo a seguir para la clase política nacional. Hoy, gracias a su excelente labor, poblaciones que en el pasado fueron violencia y desolación se han convertido en foco de bienestar y prosperidad”, dijo Galvis.

La senadora bolivarense también resaltó el apoyo de la primera dama y gestora social del departamento, Liliana Majana, a quien catalogó como un estandarte en la labor desempeñada por Turbay Paz.

“Hay que decir que en esta labor, Dumek Turbay no ha estado solo. Su esposa, Liliana Majana, ha sido fundamental y este reconocimiento también, por supuesto, es para ella ”, puntualizó Galvis.

Por su parte, Dumek Turbay, tras recibir esta condecoración, agradeció a su familia y a todo el gabinete que lo ha acompañado durante su administración.

“Hoy, en medio de este grato reconocimiento, los invito a consolidar una alianza para no volver al pasado, para no retroceder. No descansaremos hasta el último día de gobierno que represento. Haremos todos los esfuerzos para ofrecer bienestar, resultados y acciones de acierto”, dijo Turbay.

También le agradeció a la senadora Galvis.

“Hoy, senadora Daira, su reconocimiento nos llena de estímulo. Usted condecora a todos los funcionarios y equipos de apoyo que hacen posible nuestros logros. Es por ello que haremos honor a este reconocimiento con nuestro trabajo, con nuestra entrega. Queremos que los bolivarenses se sientan orgullosos de este equipo y sus resultados. Lo mejor está por venir”, puntualizó Turbay.

El mandatario departamental destacó, como principales logros de su administración, la construcción de vías como el Circuito Vial del Norte, entre otras, en los últimos casi tres años

Obras como puentes veredales, aulas inteligentes y con conectividad en comunidades lejanas, megahospitales, colegios modernos y con el mejor ambiente para la enseñanza, conectividad aérea, fortalecimiento de las expresiones culturales de Bolívar a través de grandes festivales y centros que les permitirán formarse en las mejores condiciones, entre otros, fueron los avances destacados por Turbay.