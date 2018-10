65 puestos de vacunación en Cartagena para jornada nacional

Hoy es el ‘Día de ponerse al día’ con la vacunación de tus hijos. Acude a partir de las 8 a.m. y hasta las 3:00 p.m. al puesto más cercano, que hay dispuestos 65 en toda la ciudad y así pueda iniciar, continuar y completar su esquema y protegerlo de enfermedades que pueden causar hasta discapacidad y muerte.

“Recordemos que el esquema nacional de vacunación de Colombia es uno de los más completos de América, son 21 vacunas que protegen a nuestra población de 26 enfermedades entre las que se encuentran: sarampión, difteria, polio, fiebre amarilla, meningitis, neumococo, hepatitis, tétanos y varicela. Todas estas vacunas son seguras, eficaces y gratuitas, incluso para la población que nos visita como los venezolanos y extranjeros en general”, informó Antonio Sagbini, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS).

En el país se realizan, a través del Ministerio de Salud y Protección Social y los entes territoriales 4 jornadas de vacunación al año y esta es la cuarta que se realiza en el 2018. Cada jornada tiene un día masivo donde tenemos una gran fiesta y hoy es el día masivo de esta gran jornada, por eso tendremos fiesta en todos los puntos de vacunación y una logística especial en el punto de vacunación del barrio Olaya Herrera.

Todos contra el sarampión y la difteria

Esta jornada es para aplicación de todos los biológicos para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, pero hacemos un llamado especial a los padres, madres y cuidadores de niños entre 6 y 11 meses de edad, para que les apliquen las vacuna conocida como la ‘dosis cero’ contra el sarampión y a los niños de un año y hasta 10 años la vacuna triple viral que protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis que se debe aplicar primera dosis al año y refuerzo a los 5 años, pero quiénes no la hayan recibido hasta los 10 años pueden hacerlo de manera gratuita.

Así mismo, la vacuna contra la difteria que se aplica a niños a partir de los 2 meses cuando se aplica la primera dosis. Los refuerzos se aplican a los 4, 6, 18 meses y 5 años. Sin los refuerzos, no se logra completa inmunización.

No olvide llevar el carné de vacunación, pero si no lo tiene, no es motivo para dejar de vacunar, asista a la jornada de vacunación y no pierda esta oportunidad porque hoy es el ‘Día de ponerse al día’.