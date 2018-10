Con “Número social” venezolanos indocumentados accedan a salud y pensión

El gobierno nacional implementará una especie de “número social” para que los ciudadanos venezolanos que no tienen identificación puedan trabajar y acceder a seguridad social y pensión. Así lo reveló en el Congreso de Asocajas en Cartagena la ministra de Trabajo, Alicia Arango.

“Nosotros tenemos la obligación de proteger a los venezolanos que no tienen documentación, y hay una gran porción que no la tiene, ellos tienen derecho a salud y pensión cuando trabajen. Se les va a sacar un numero de seguridad social para que ellos puedan acceder a sus derechos, y existan para Colombia, porque mientras no tengan identificación es como si no existieran y esto no puede ser”, explicó Arango a los medios.

Según la ministra, las empresas podrían contratar entonces a los venezolanos indocumentados con su “numero social” y con ese número podrían pagar su salud y pensión.

“Tendrían que inscribirse en el RUTEC (registro único de trabajadores extranjeros), y estamos haciendo un llamado para que se inscriban, y estamos trabajando con Migración Colombia para que sea más fácil y poderlos identificar, porque hay un gran porcentaje que llegó no por fronteras sino por trochas”, indicó Arango.

La titular de la cartera de trabajo también aclaró que la idea no es privilegiar al trabajador venezolano por encima del colombiano, ni afectar las plazas de trabajo de los nacionales, sino es un tema de solidaridad.

“Cuando necesitamos de los venezolanos ellos siempre estuvieron, este es un tema humanitario y debemos ayudar. Primero están los trabajadores colombianos, estamos viendo que habilidades y que oficios tienen ellos y que nosotros no podamos hacer y ellos sí. Por ejemplo, cada vez más la gente joven se viene del campo y hay menos recolectores de café y cosechas, ese es un trabajo donde nos podrían ayudar. La idea no es quitarle trabajo a los venezolanos sino complementar lo que se necesita”, concluyó Arango.