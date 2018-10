El presidente del Consejo de Estado se opone a la corte única

Precisamente el magistrado Germán Bula que estuvo participando de un foro universitario en Armenia al referirse a la reforma a la justicia y decir que estaba de acuerdo con ella siempre y cuando se le asignara los recursos suficientes, añadió que no se deben unificar las cortes y es algo que se debe quedar explícito en dicha reforma, es decir, que los colombianos comprendan que en el país existen tres jurisdicciones y tres altas cortes.

“No a una corte electoral, no a un tribunal de aforados, no a considerar el consejo superior de la judicatura como una alta corte, no a la comisión nacional de disciplina como una alta corte y no a la propuesta de corte única”, dijo el presidente del Consejo de Estado Germán Bula.

La estructura judicial del país debería ser explícita alrededor de las jurisdicciones ordinaria, administrativa y judicial y tres altas cortes con sus jurisdicciones.