Juez deja en libertad a José García, exalcalde de Cereté (Córdoba)

El pasado 24 de octubre, un juez dejó en libertad al exalcalde de Cereté José García Ordoñez. El juez antiextorsión no aceptó la solicitud que le hiciera la Fiscalía de enviar al ex mandatario a la cárcel, aduciendo que no tenía las pruebas suficientes que lo pudieran vincular con el caso de una presunta extorsión al comerciante Tiberio Llorente Ospino.

Aunque no se conocen mayores detalles, se indicó que Llorente hizo la denuncia ante el Gaula Militar y citó a José García, a un sitio en el norte de la ciudad de Montería con el fin de entregarle un dinero, según él, producto de la extorsión que le estaba haciendo García. Justo allí fue capturado por las autoridades el pasado 20 de octubre.

La defensa del exalcalde indicó que en el momento de los hechos, efectivamente Llorente le iba a entregar un dinero a García, pero que este era el pago de la venta de un lote.

"Celebro que el juez y la Procuraduría hayan acogido las pruebas presentadas. Demostramos que el señor Tiberio Llorente es un tirano que me hurtó un lote y armó todo este tramado en contra mía", indicó el ex alcalde José García.

El exmandatario quedará vinculado al proceso y podrá defenderse fuera de prisión.