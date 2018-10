Centrales obreras insisten en rechazar propuesta de ANIF del salario mínimo

El 22 de noviembre está citada la comisión de concertación para definir la agenda de reuniones en la negociación por el incremento en el salario mínimo del 2019, y para ese día las centrales obreras tendrán una propuesta inicial.

Sin embargo, sus presidentes rechazaron la propuesta de la ANIF de incrementar solo un 4%. “Es una cifra insignificante, están haciendo eso para presionar que el salario mínimo sea muy bajo. De ninguna manera compartimos esa cifra. Vamos a buscar unos puntos por encima de la inflación. Es una discusión que tenemos que dar entre todos”, señaló Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia.

“La propuesta de la ANIF es absolutamente inaceptable”, dijo a su vez el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, quien sorprendió estando de acuerdo con el senador Álvaro Uribe Vélez.

“La propuesta de Uribe es interesante, que en un consejo gremial propuso un incremento del 8,5%. Uno no puede decir que como lo dijo Uribe no estamos de acuerdo, me parece una propuesta formidable, es un buen punto de partida para el deber ser de un salario mínimo legal que sea decente”, indicó.

Los Presidentes de las Centrales Obreras participaron del Congreso de Asocajas en Cartagena.