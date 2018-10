En incertidumbre concesión de alumbrado público tras debate en el Concejo

El esperado debate que buscaba conocer el estado de la concesión de alumbrado público en el Distrito y que se deriva de la proposición #116 presentada por el concejal de la U, Cèsar Pión González en conjunto con el concejal Dagoberto Macías dejó varias incertidumbres y preocupaciones a la Plenaria.

El concejal citante, Cèsar Pión, invitó al debate a varias entidades distritales, así mismo, los operadores e interventores de la concesión para saber si existe de acuerdo al representante legal de la empresa iluminemos S.A, Raymundo Pereira Lentino un desequilibrio económico en la prestación del servicio, lo que según implicaría, una prolongación del contrato, el tiempo que tome preparar una nueva licitación.

“En el debate solicitamos respuesta al cuestionario planteado por la Plenaria, donde se debe aclarar el desequilibrio del que se habló en los medios. A lo largo de los últimos meses la Corporación ha estado atenta a este tema.” Inició el cabildante.

Por su parte, Jorge Carrillo Padrón, de la oficina jurídica del Distrito argumentó varias limitaciones para responder algunos interrogantes del cuestionario.



“Teniendo en cuenta una serie de actos administrativos que se vienen adelantando, tengo restricciones para responder ampliamente algunos puntos. El estado actual del contrato es que se encuentra en ejecución y se tiene prevista finalización el 6 de enero de 2019. Se hizo por parte del concesionario, uso de un derecho manifestando que existe desequilibrio contractual. Hasta la fecha el desequilibrio no ha sido admitido por la Administración y se adelantan las respectivas mesas de trabajo.” Expresó el funcionario

En su orden, la Secretaría de Infraestructura, Clara Calderón, explicó que se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en luminarias para las nueve intersecciones del eje de Transcaribe y más de 2 mil luminarias con recursos del Distrito en barrios normalizados. “Desde nuestra dependencia hemos hecho verificación semanal de informes, hay mesas de trabajo jurídico-técnicas y financieras que se reúnen semanalmente y que se encuentran activas con el objetivo de hacer las revisiones pertinentes. Sobre el desequilibrio económico no podemos dar respuesta, hay que esperar que continúe el trabajo de las mesas para dar respuesta. “dijo.

A la sesión también fue invitado el ingeniero William Murra Babún, quien dio varias declaraciones. “Según un estudio de Planeación Nacional el costo de mantenimiento de 1 luminaria ronda entre los $200 y los $260 mil pesos y en Cartagena, el promedio es de $155 mil. Así que no puedo aceptar esa apreciación que dice que el costo del alumbrado aquí es alto, cuando tenemos una de las mejores cifras del país. La carta que fue enviada por el operador para dar aviso al “desequilibrio” en su momento fue mal sustentada, de contemplarse una prorroga debe haber condiciones.”

El concesionario representado por Raymundo Pereira, dijo a la Plenaria que siempre ha habido voluntad por parte de la empresa Iluminemos S.A para la continua revisión del contrato. “Desde el 2004 se ha invitado a todas las Administraciones que han pasado en Cartagena a instalar las mesas de trabajo para la revisión de esta concesión. En atención a ese silencio, nosotros como operador efectuamos un estudio del equilibrio contractual, luego de esto, finalmente la ex –alcaldesa Wong en Junio accedió a las mesas y se viene trabajando. Pero aún no se ha llegado a conclusiones para tomar una decisión al respecto. Estamos prestos a aclarar dudas acerca del tema.”

El Teniente de la Policía Nacional, Misael Ortiz, se le pidió un informe que registra las zonas con poca iluminación en la ciudad. “Uno de los puntos es Bazurto, donde hay coincidencias con otros puntos de la ciudad donde se presentan hurto a personas, locales comerciales y agresiones personales, en esta zona estamos haciendo presencia con mayor número de patrullas.”

Hablan los concejales

El concejal Cèsar Pión se mostró satisfecho porque la situación se encuentra en estudio, sin embargo, pidió acompañamiento de los entes de control.” Lo que no queremos que este caso no se resuelva, el Distrito debe velar por este contrato para poder decidir qué es lo más beneficioso para la ciudad. El servicio de alumbrado no se puede detener. Me corresponde entonces preguntar por escrito cuáles serán las acciones del Distrito a 70 días de finalizar el contrato.” Aseguró.

El concejal Dagoberto Macías quien presentó proposición aditiva a la presentada por Pión, expresó su inconformidad ante sus compañeros porque el futuro de la concesión no tiene claridad. “La mayoría de preguntas no fueron respondidas adecuadamente y faltando tan poco tiempo no veo a la Administración clara sobré qué pasará. Los cartageneros tenemos derecho a saber cuánto se recauda y cuánto se le da a interventoría. Podría haber omisiones importantes y no lo sabemos, el distrito no sabe si podría asumir la prestación del servicio. Me voy muy decepcionado de este debate.”

El concejal conservador, Javier Curi dijo que de referencia al acuerdo 006 del 2016 se establece necesidad de efectuar un estudio para determinar la prestación del servicio.” El Distrito debe hacer esta solicitud y propongo aplicar un impuesto al servicio de alumbrado público en Cartagena de manera que los ciudadanos conozcan que ocurre con ese dinero, porque no se está cumpliendo con lo que reza el acuerdo 006.”

El concejal Lewis Montero Polo, sostuvo que muy posiblemente habrá prórroga y se debe mirar otras alternativas energéticas para la prestación del servicio. ”Debemos revisar el tema de utilizar energía solar para los estratos más bajos. La Administración debe decidir pronto si habrá prórroga o licitación, una vez esto se dé, es pertinente hacer otro debate.”

El concejal Oscar Marín dijo a la Plenaria que no entiende por qué luego de finalizado el contrato, algunas luminarias son de propiedad de la concesión.

El concejal David Caballero manifestó que quedan interrogantes sueltos y que no se determina qué ocurrirá con el valor del salvamento y cuàndo se sabrá si hay o no desequilibrio.

El presidente, Wilson Toncel Ochoa, cerró la sesión señalando que la Corporación hizo esta citación porque desde hace más de un año se le está preguntando al Distrito por el destino de esta concesión.