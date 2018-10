Plantón en contra de la sanción dada a Sogamoso por manejo de basuras

El próximo lunes en la plaza 6 de septiembre de Sogamoso se llevará a cabo un plantón, a las 9:30 de la mañana en contra del manejo que se está dando a los residuos en el relleno sanitario Terrazas del Porvenir.

La iniciativa nace luego de las sanciones interpuestas a Sogamoso, justamente por los cierres del relleno de la ciudad para 43 municipios de Boyacá hace cerca de 3 meses, plantón convocado por el líder social Sergio Benavides.

“Hay falta de conocimiento por parte de la comunidad de Sogamoso sobre el tema de las basuras que maneja la ciudad, no se tiene comprensión total del por qué no se recibe residuos sólidos en este relleno, los vasos están en su máximo nivel, no podemos permitir que sea éste punto el basurero de Boyacá”, dijo Sergio Benavides.

Según Benavides el encuentro está enfocado a tratar el tema de las basuras en la ciudad, más no es una forma de apoyar al alcalde Sandro Condía, luego de que fue dado el fallo en primera instancia de su destitución del cargo e inhabilidad de 11 años, justamente por el manejo dado al tema de recepción de basuras en la ciudad, meses atrás.

En el plantón tendrán presencia de ambientalistas e ingenieros para que hablen sobre el tema, y expliquen a la comunidad, que apoye el plantón, sobre la problemática que genera a la ciudadanía el mal manejo de estas basuras, además se espera participación activa de la comunidad, dando a conocer sus propuestas e inquietudes.

Y es que hasta hace unos meses al relleno sanitario, Terrazas del porvenir en Sogamoso se estaban recibiendo 220 toneladas de desechos, de las cuales 140 provenían de otros municipios, “no tenemos espacio y los municipios que aquí disponen sus basuras no tienen ningún plan de contingencia en casos como cuando se llenaron los vasos”, concluyó el líder Benavides.