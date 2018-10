Cinco personas serían responsables del ataque a la policía en Tunja

Luego de las exequias del patrullero Jefferson Román Bolívar de 27 años, en el municipio de Ramiriquí, el comandante de la primera Brigada del ejército, coronel Omar Zapata, dio a conocer que no se descarta la posibilidad de que los autores del atentado que cobró la vida del uniformado sería el ELN.

“Vamos a continuar con las investigaciones, ya se están dando algunos resultados, esperamos que sea la misma policía la que los de a conocer. Hasta lo que se conoce lo realizaron 5 personas que no son del departamento de Boyacá, al parecer venían de otros departamento, estamos corroborando algunos indicios, que no se dan a conocer para no generar especulaciones”, manifestó el coronel Omar Zapata.

Sin embargo el comandante de la primera brigada aseguró que la investigación va por buen camino y que se está analizado éste atentado y comparándolo con otro que ocurrió en Aguazul Casanare, hace unos meses, el cual tiene similitudes, con el ocurrido en el parqueadero de la policía metropolitana de Tunja.

“Yo creo que se fortalece la hipótesis de que sea un atentado del ELN, estamos en eso, porque no se pueden descartar, dada la forma en la que se dieron los atentados y ya que la forma como se llevó a cabo apunta a que pueden ser ellos los responsables”, dijo el coronel Zapata.

Y es que según el coronel Zapata, estas personas pudieron llegar de departamentos como Arauca y Casanare teniendo en cuenta la cercanía con Boyacá, por lo cual es una hipótesis que toma fuerza, “pueden ser personas que las prepara el ELN precisamente para este tipo de acciones, en un departamento tan seguro como Boyacá, esto crea intranquilidad no sólo en Boyacá sino en todo el país”, manifestó.

Y es que se continúa trabajando para reforzar la seguridad, con dispositivos y operaciones en el nororiente del departamento, que es el área más crítica que tiene la primera brigada, así el batallón de alta montaña está trabajando en esta jurisdicción para contrarrestar la inseguridad que pueda llegar de estos departamentos.

“Cerca de 400 soldados reforzarán el pie de fuerza, que se desplegarán en esta frontera, completando cerca de 1200 hombres, en éste punto del departamento”, concluyó el coronel Omar Zapata.