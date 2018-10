Exgerente del IDEA, Mauricio Tobón llama evasivo a EPM por no pagar póliza

En uno de sus últimos pronunciamientos como gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco, reclamó al Grupo EPM por anunciar que no pagará las pólizas por incumplimientos en las etapas finales de Hidroituango.

Considera que Empresas Públicas está siendo evasivo con compromisos adquiridos desde la administración de Luis Alfredo Ramos, y que de no cumplir pone en riesgo la reputación del proyecto.

“A Hidroituango la necesitamos, lamentablemente sucedió el daño,pero se tuvieron que hacer las reclamaciones ajustada al contrato, son reclamaciones justas y no se las inventó la administración, hay contratos firmados en administraciones de Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y hoy sobre esos contratos se hacen esas reclamaciones”, dijo Tobón.

Inclusive consideró que la empresa estatal debe tener la gallardía para responder a estos compromisos y dejar de utilizar recursos jurídicos para no pagar.

“Epm debería de dejar de ser evasivo sobre ese tema y no basarse en argumentosjurídicospara evadir y pagar multas establecidas en el contrato, que solo le quitan credibilidad a la discusión que le da la razón a Luis Pérez”, añadió el saliente gerente.

Aunque Tobón Franco durante el tiempo que estuvo en el cargo fue prudente cuando se refería a la crisis generada por las fallas en Hidroituango, aprovechó sus últimos momentos en el cargo para exponer su postura de total rechazo frente a las actuaciones de EPM frente a los reclamos por incumplimientos.

“Epm tratará de encontrar razones para no pagar, no debería de ser evasivos con Antioquia no debería de ser tan débil con el tema y asumirlo con gallardía y pagarlos recursos a la sociedad hidroeléctrica Ituango”, concluyó el señor Tobón Franco.