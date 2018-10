Mauricio Tobón deja al IDEA y va por la Gobernación de Antioquia

Por sus aspiraciones políticas, Mauricio Tobón Franco, gerente del Idea, entregó al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, su carta de renuncia irrevocable al cargo que asumió en 2015.

Durante el balance de entrega del cargo, el señor Tobón Franco aseguró que deja el Instituto con cifras positivas y con utilidades acumuladas por 14 mil 328 millones de pesos.

Explicó que recibió el cargo con pérdidas al 31 de diciembre de 2015 que sumaron 27.384 millones de pesos y gracias al trabajo y la gestión lograron reposicionar a la institución incluyéndola en importantes proyectos como Hidroituango, el Puerto de Urabá, el Ferrocarril de Antioquia, entre otros.

Además, destinó durante su administración cerca de 60 mil millones de pesos en ciclorrutas para todo eldepartamento.

“Esta es una entidad muy importantes es la gran posibilidad de construir recursos; el Idea hasta hace unos años tenía muchas pérdidas y hoy la dejamos con ganancias cercanas a los 30 mil millones de pesos de acuerdo a la proyecto hemos recuperado la confianza de los municipios, nuestras filiales se han vuelto a acercar a los municipios, es una entidad con mucho futuro”, dijo el señor Tobón.

Este año, el Idea se vinculó a proyecto de generación de energía y entregó pequeñas centrales generadoras lo que permitirá al departamento tener sostenibilidad financiera.

“Iniciamos un negocio importante que es la generación de energía con la pequeñas centrales generadoras que hemos entregado y las que estamos construyendo y son estas las que van a permitir a Antioquia tener importante fuente de ingresos para darle fuerza financiera al departamento”, añadió Tobón.

RENUNCIAS

Para no inhabilitarse para las elecciones a las gobernaciones y alcaldías del 2019, los funcionarios de la administración de Luis Pérez, comenzaron a entregar sus cartas de renuncias, entre esos las de Mauricio Tobón quien agradeció por la oportunidad que le dieron cuando fue llamado a asumir la dirección del Idea cuando él atravesaba un difícil momento personal.

“Nunca olvidaré nunca esa invitación que usted me hizo para formar parte de su equipo de Gobierno, y que me animó a la salir de la angustia y el dolor causado por el cambio en mi rostro y la pérdida parcial de mi visión por un penoso accidente con pólvora; usted señor gobernador me salvó la vida”, dice en su carta Tobón.

Además, renunció Miguel Andrés Quintero Calle, quien se desempeñaba como director de monitoreo, evaluación y bancos de proyectos de la Gobernación de Antioquia.

El exconcejal no quiere inhabilitar a su hermano, el exviceministro de las Tic, Daniel Quintero Calle, quien muy posiblemente sería candidato a la Alcaldía de Medellín.

“Como es bien sabido mi hermano Daniel Quintero Calle, viene ejerciendo un liderazgo desde hace ya más de una década que lo convierten en un natural candidato para ejercer los destinos de Medellín o Antioquia”, señaló en la misiva.

La renuncia de Miguel Andrés Quintero Calle es irrevocable, cargo que asumió el 10 de febrero del año 2010.

En la carta agradeció la confianza del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en los próximos días se conocerá quién asumirá el cargo.