Comité cívico busca revocar el mandato del alcalde de La Pintada

Varios habitantes del municipio de La Pintada en el suroeste del departamento, buscan revocar el mandato del actual alcalde César Augusto Zapata. Argumentan incumplimientos del mandatario en el plan de desarrollo.

El vocero de la revocatoria del mandato explicó que el mandatario local ha incumplido varias promesas que hizo en campaña, como la no construcción de 500 viviendas, tres canchas polideportivas, la planta de tratamiento de agua potable, entre otras obras que tienen afectada la comunidad. Por esta razón, recogieron mil 110 firmas y las enviaron a la Registraduría, la cual en 40 días deberá responder si son válidas o no e iniciar el proceso.

“Yo creo que si él no está interesado en el pueblo, no le duele y no tiene sentido de pertenencia, además hay desgobierno, es mejor que otra persona esté en el cargo, para que termine este periodo, porque la verdad no le vemos compromiso en el pueblo”, recalcó Juan Fernando Vásquez, vocero de la iniciativa.

El líder social también contó que, ya instauró las denuncias respectivas por varias intimidaciones que ha recibido por estar liderando la campaña de revocatoria del alcalde del municipio de la Pintada.

“La estrategia que tiene la secretaria de gobierno desde que empezamos la revocatoria, es que de manera sistemática intimida y prácticamente amenaza a los que estamos en esta campaña de revocatoria, y otro servidor público también ha mandado imágenes simbólicas como calaveras”, señalo el líder social.

Por su parte el alcalde de esta localidad, el señor César Zapata Pérez, dijo que todo se trata de una percusión política de un candidato que perdido las elecciones, y recalcó que no quería referirse más sobre el tema.