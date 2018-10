Por el momento EPM no pagará por los retrasos en Hidroituango

EPM le respondió a la Sociedad Hidroituango la solicitud que le había hecho sobre activar los cobros por la demora del proyecto para entrar en funcionamiento, la empresa recalcó que por el momento no es viable el pago de esos dineros. La decisión la hizo pública mediante un comunicado de prensa oficial de tres puntos.

EPM explicó que es improcedente cobrar las medidas de apremio hasta que no se defina la si contingencia del proyecto configura o no un “Evento Excusable”. Agregó además, que la obligatoriedad en el pago no se ha determinado aún, y por esa razón no es exigible por el momento.

Finamente la empresa recalcó su disposición para dar cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato denominado construir, poseer, operar, mantener y transferir.

Cabe recordar que el cobro fue notificado por la sociedad Hidroituango a EPM la semana pasada y el monto total sería de un billón de pesos los que le tocaría girar EPM a la sociedad, debido a la demora en el inicio de la generación de energía.