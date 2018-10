Dadis alerta a padres sobre cuidados con la población infantil en Cartagena

Con motivo de la celebración o fiesta de los niños prevista para este fin de mes de octubre, y que congrega a los niños disfrazados en diferentes eventos, la administración del alcalde Pedrito Pereira Caballero hizo un llamado, a través del Dadis, para que se tomen medidas en estos eventos con el cuidado de los menores.

El director del Dadis, Antonio Sagbini Fernández, explicó que los padres de familia o cuidadores de niños, niñas y adolescentes deben tener el máximo cuidado debido a que en estas fechas la población infantil es vulnerable a muchas situaciones peligrosas.

"Se hace necesario no descuidar a los niños cuando los lleven a los diferentes eventos, sobre todo en los de aglomeración de personas como los que se realizan en centros comerciales y dónde pueden estar expuestos a depredadores que se aprovechan de la presencia masiva de gente para cometer sus ilícitos", dijo el funcionario.

Es primordial no descuidarlos, mantener siempre la vista sobre ellos y no dejarlos solos, que no reciban dulces, alimentos o juguetes de extraños que los pueden poner en riesgo, explicó el director del Dadis.

El líder de Control y Vigilancia de Alimentos y Medicamentos del Dadis, Gustavo Orozco Lorduy, le recordó a los adultos que acompañen a los niños que deben examinar los productos que adquieren durante estas fechas, verificar las fechas de vencimientos, sus envolturas, estado de sus contenidos, en sabores, color y estructura, para evitar que inviertan dulces o alimentos en mal estado.

Para estas fechas de celebraciones y rituales el Distrito con las autoridades policivas aumentan la vigilancia sobre todo, en los sitios donde los niños asisten a los distintos eventos.

Además del peligro a que se pueden exponer los niños con personas extrañas, también se debe tener cuidado en la ingestión de dulces en cantidad o cualquier otro alimento que pueda producirle afectaciones a su salud lo cual debe controlarse por los adultos que los acompañen, recordó funcionario.

Cabe recordar que ante cualquier alteración en la salud de los menores se debe acudir a las autoridades y si es el caso solicitar apoyo a través de la línea 125 del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, Crued del Dadis.