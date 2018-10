Cierran servicios a clínica El Bosque en Cartagena

Por tener problemas de infraestructura, no tener contratado los servicios de alta complejidad que la clínica ofrece, falta o mal funcionamiento de los aires, mantenimiento hospitalario y no contar con la central de mezclas para el servicio farmacéutico que es transversal o repercute en muchos otros servicios, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) suspendió temporalmente algunos servicios a la Clínica Dumian Medical S.A.S – Clínica Del Bosque.

“Estos servicios suspendidos fueron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) intermedio e intensivos neonatal, la pediátrica y la de adultos, cirugía hospitalaria de mediana y alta complejidad, hospitalización y hemodinamia. La medida se tomó por los hallazgos o dificultades en los estándares de calidad y habilitación que son reincidentes lo que afecta la buena prestación del servicio y seguridad del paciente”, informó Antonio Sagbini, director del DADIS.

El funcionario Distrital explicó que esta medida implica que la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) no podrá recibir más pacientes mientras supera las falencias que fueron encontradas, sin embargo, el DADIS aclara que la medida no debe ser causal de pánico, pues no interfiere con los tratamientos en curso de los pacientes allí hospitalizados, ni es necesario trasladarlos, pues las fallas encontradas no constituyen un riesgo para la vida misma de estos pacientes y son subsanables, por lo que podrán continuar y terminar sus tratamientos allí. Además las urgencias permanecen en servicio.

Señaló además, que se programó una visita de seguimiento para el próximo lunes 29 de octubre cuando deberán haber superado las falencias encontradas que permitan el levantamiento de esta medida de cierre provisional y preventiva.

Mientras tanto las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que tienen contrato con esta IPS deberán garantizar la prestación de los servicios de sus usuarios a través de red prestadora de servicios de salud alterna.

Por su parte, Diana Vargas, directora Operativa de Vigilancia y Control del DADIS, informó que en lo corrido del año 2018 el DADIS ha suspendido temporalmente servicios a 4 instituciones incluidas la Clínica Del Bosque. Las otras tres son: Casa del Niño (servicio suspendido cirugía de alta complejidad por no contar con laboratorio de patología); Clínica de la Mujer (por no contar con laboratorio Clínico Rayos X) y la Maternidad Rafael Calvo (porque máquinas de anestesia no funcionaban en óptimas condiciones).

Los incumplimientos más comunes por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) tienen que ver con infraestructura, talento humano e interdependencia de servicios que dificultan la prestación óptima de los servicios y se hace necesaria la suspensión de actividades.