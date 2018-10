Renunció a su cargo el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga

Mediante una carta, el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Jorge Figueroa, renunció a su cargo de manera irrevocable.

En esta comunicación que va dirigida al alcalde, Rodolfo Hernández, Figueroa Clausen señala:

“Desde la misma campaña electoral, primero, y, luego desde el arranque de su gobierno, he sido generosamente distinguido con su amistad, con su confianza y con su solidaridad. A las gestiones por usted encomendadas he dedicado sin pausa toda mi energía, tratando de enfrentar todos y cada uno de los desafíos del quehacer administrativo, dentro de los parámetros inquebrantables de la eficiencia de la eficacia y de la pulcritud. No intento facturar éxito ajeno, pues es usted el autor de la partitura, pero sí reclamo mi condición modesta de intérprete fiel, leal y solidario de las tareas de gobierno.

El discurrir de los tiempos me señala el imperativo de hacer una pausa, y, al tiempo que recabo su comprensión, le ruego su aquiescencia para aceptar mi renuncia irrevocable al cargo de Secretario de Desarrollo Social del Municipio a partir de la fecha. Desde ya formulo votos por el buen suceso de su gestión durante este último año de gobierno, que sera el de la entrega de la mayoria de obras que trasformaran para siempre el tejido social de Bucaramanga.

Cuente con la seguridad de mi gratitud imperecedera y mi plena disposición de soldado de la gran causa del renacer de nuestra ciudad capital y de la esperanza de un mejor mañana para nuestros coterráneos”.

Aunque Figueroa Clausen no ha confirmado que aspirará al cargo de alcalde de la capital santandereana en las próximas elecciones, un basto sector de la opinión pública lo da por hecho.