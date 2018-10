Familiares de pareja encontrada sin vida descartan crimen pasional

José Vicente Ruiz de 62 años y Cecilia Romero de 56 años fueron encontrados sin vida y con heridas de arma de fuego en la calle 110 con carrera 40 en Zapamanga primera etapa.

Luz Milena Ruiz Romero la hija mayor de cinco hermanos señaló que sus padres no tenían problemas y por eso descartan un crimen pasional.

Señalan que desconocen las causas del hecho y manejan la hipótesis de un posible hurto.

"Yo vivo a tres casas, escuche los disparos pero no imagine que era en la casa de mis papás; luego una vecina me avisó y cuando me acerqué a la casa el empleado que ellos tenía nos abrió, habló con la Policía y ahora esta desaparecido" relato la hija.

El arma de fuego no se encontró en la vivienda. La familia es oriunda de Sucre Santander y están a la espera que Medicina Legal entregue los cuerpos.