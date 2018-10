“Hasta el perro ladró de la felicidad cuando conocimos el resultado”

Como un resultado de su esfuerzo calificó Juan Pablo García, el puntaje de 436 que obtuvo en las pruebas saber 11, por lo que es el estudiante con mayor puntaje en los colegios públicos de Barranquilla.

En diálogo con Caracol Radio, el joven de 17 años de edad, señaló que en el momento en que conoció el resultado su familia explotó en llanto.

"Mi papá no estaba conmigo y en cuanto se enteró me llamó y me felicitó llorando, mi mamá estaba a mi lado llorando y hasta el perro ladraba yo creo que de la felicidad", indicó el joven residente en el barrio Boston.

El estudiante del colegio Alexander Von Humboldt señaló que su próxima meta es estudiar dos carreras universitarias, una de ellas Ingeniería Química en la Universidad Nacional en donde ya fue admitido.

"En el colegio están muy felices por estos resultados que obtuve a través de la responsabilidad y de la disciplina que mis papás y mis maestros me han enseñado", sostuvo.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Educación señaló que en comparación con el año anterior hay más estudiantes en nivel superior.

"Este gran avance se ve reflejado en una disminución significativa de los estudiantes en nivel insuficiente y un incremento en la cantidad de estudiantes que lograron posicionarse en un nivel superior, aumentando del 7,6 % al 9% los estudiantes con puntajes superiores a 325 en las Pruebas Saber 11."

Así mismo, el Distrito estima que hay 200 potenciales estudiantes para beneficiarse con el nuevo programa del Gobierno Nacional "Generación E".

"Adicionalmente 30 estudiantes con discapacidad podrían acceder a este beneficio a través del componente equidad, al haber obtenido puntajes superiores a 220 en las Pruebas Saber", señaló la secretaria Luz Bibiana Rincón.