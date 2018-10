Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 25 de octubre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Café Jesús Martín, Amor Perfecto, La Morelia y San Alberto del Quindío recibieron medallas de oro, plata y bronce en café tostado de origen de la Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas, Avpa, en París, Francia.

La ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia ya está de nuevo en la cárcel Villa Cristina de la capital del Quindío luego de que fuera negada una tutela que presentó su abogado ante la decisión de un juez que ordenó su traslado desde la cárcel de Yarumito en Antioquia a la penitenciaria en Armenia.

La ex mandataria que esta investigada por el escándalo de la valorización en Armenia, esta citada para el 7 de diciembre a la audiencia preparatoria de juicio oral en el palacio de justicia de la capital del Quindío.

En Armenia, el paro de la Universidad del Quindío continúa, pero con acuerdos entre estudiantes y directivas, las clases siguen suspendidas.

Luego de reunión entre las directivas, docentes y estudiantes acordaron que desde hoy se quitará el bloqueo en los edificios administrativos y se permitirá el ingreso de los trabajadores y docentes.

Carlos Astudillo líder estudiantil en diálogo con Caracol Radio resaltó la voluntad de todas las partes en apoyar la lucha universitaria y buscar salidas, también celebro que la ministra de educación abriera el espacio para una mesa de diálogo nacional

200 Trabajadores del hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío completaron cuatro meses sin recibir salario, por eso protestaron en las últimas horas en Armenia.

Desde la gobernación del Quindío anunciaron que inyectarán 1000 pesos de mayor para el centro asistencial, pero deben esperan la autorización de la asamblea departamental, lo que puede tardar varias semanas, por eso solicitaron un plan de choque ya que los trabajadores están con las deudas hasta el cuello

Luego de muchas presiones, por fin fue trasladada a la clínica Valle del Lili de Cali, la joven mujer embarazada que estaba hospitalizada en el hospital San juan De Dios de Armenia a la espera de que la EPS Salud Vida encontrará una cama disponible en una clínica de cuarto nivel pediátrico.

La EPS Salud Vida no tiene red de servicios en el Quindío y no se responsabiliza de la atención de sus pacientes

La denuncia la hace el gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia Jaime Gallego, quien señaló que en el caso puntual de dicha EPS se le tuvo que cerrar servicios por tener una cartera en mora que supera los 8.000 millones de pesos, sin embargo y aun así cuando llegan a la entidad pacientes con urgencia o enfermedades de gravedad son atendidos

El Quindío se encuentra en alerta por casos de fiebre aftosa en el ganado importado desde la costa y el Magdalena medio.

el secretario de Secretario de Agricultura, Carlos Alberto Soto explicó que el departamento no cría ganado, sino que lo importa, y por eso es más vulnerable a la fiebre aftosa.

El director ejecutivo del Comité de Ganaderos del Quindío Jorge Tejada dijo que por eso desde el próximo lunes 29 de octubre hasta el 12 de diciembre se va a estar desarrollando el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en el Quindío… donde esperan vacunar a más de 80mil cabezas de ganado en 2.000 predios.

9.000 pacientes de la EPS Medimás que padecen del virus del VIH SIDA en el país, tienen en riesgo sus tratamientos, debido a la falta de pago oportuno que afecta la entrega de medicamentos

Las directivas de la empresa Amable se comprometieron con los comerciantes de la carrera 19 a intensificar los trabajos los fines de semana, sábados y domingos con la intervención de los andenes y así imprimirle mayor celeridad a la ejecución del proyecto.

En Armenia, una mujer policía que se hizo pasar como víctima fue clave para la captura de un hombre sindicado de violar a 14 mujeres en esta región.

Una patrullera que se desempeña en la seccional de investigación Sijín de la policía del Quindío hizo parte del proceso investigativo de más de dos años para dar con la captura de Jhonatan Peña Velasco de 36 años de edad, que detenido en el barrio cañas gordas

El presunto violador fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, aunque no aceptó los cargos que se le imputaron.

99.303 personas participaron en el Quindío del simulacro de evacuación y atención de emergencias, las autoridades calificaron como satisfactorio el ejercicio

Y es que de acuerdo con el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera cada vez más se ve el compromiso de los ciudadanos en participar de este tipo de actividades, que contó con el apoyo de las entidades públicas, varias empresas privadas y muchas juntas de acción comunal.

agregó el funcionario que la idea es consolidar los procesos de la gestión del riesgo de manera conjunta, es decir entre las autoridades y los mismos ciudadanos que son actores fundamentales en medio de una emergencia, sin embargo, este tipo de simulacros también permite observar las fortalezas y las debilidades, para posteriormente aplicar un plan de mejora”

Desde la secretaría de agricultura del departamento sostienen que la unión de esfuerzos es la única alternativa para hacerle frente al fenómeno del niño

Justamente, el secretario de agricultura del Quindío Carlos Alberto Soto dijo que, aunque los fenómenos naturales son difíciles de controlar, si se pueden hacer gestiones entre los gremios, los sectores productivos, las secretarías de agricultura, las autoridades ambientales y los entes descentralizados para emprender proyectos o campañas que lleven a la conservación del agua, y las plantaciones como tal, pues son los que más sufren con las altas temperaturas.

Desde que la sociedad de mejoras públicas entregó a la alcaldía el manejo de los parques de Armenia, estos vienen en decadencia

Lo dijo Armado Rodríguez de La Academia de Historia del Quindío, quien señaló que es lamentable ver el estado de los parques en esta ciudad actualmente, pues la gran mayoría hoy se han convertido en lugares para las ventas ambulantes, consumir drogas y hasta de refugio para los delincuentes, cuando anteriormente eran espacios para compartir en familia, divertirse y recrearse en el caso de los más pequeños…

Con respecto al parque El Bosque en particular, don Armando Rodríguez aplaudió los combites que se hacen, pues esto fomenta el sentido de pertenencia, pero no puede ser la única alternativa para recuperar este tipo de espacios, es claro que se debe hacer una gran inversión, visionaria y que beneficie realmente a los ciudadanos, no a unos bolsillos en particular.

Cafeteros del Quindío se mostraron optimistas por los precios internacionales del grano, pero solicitaron al gobierno que los 100 mil millones autorizados sean utilizados para subsidiar los agro insumos.

Hoy en el centro vacacional de Comfenalco Quindío se llevará a cabo el Seminario Taller sobre Políticas Públicas en Educación.