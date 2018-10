Docente de la U de Caldas se mantiene en ayuno

Juan Carlos Yepes Ocampo completa su noveno día de ayuno voluntario como reparo ante el Gobierno Nacional por la desfinanciación de los recursos para las 32 universidades públicas del país, el docente ha perdido 6 kilos durante estos días.

El docente manifestó su firme intención de continuar con su protesta hasta que el alto Gobierno Nacional convoque a una mesa de diálogo intersectorial que estudie posibles soluciones a la crisis económica, también que las Instituciones de Educativas generen un vínculo con el Ministerio de Educación y de Hacienda por razones obvias, ya que se lleva tres semanas de cese de actividades y de marchas en todo el país que no por el momento no han solucionado nada.

““En las comunicaciones del Ministerio no dicen si van atender el llamado de la mesa intersectorial, hemos exigido que sea además del Ministerio de Educación y de Hacienda por razones obvias (…) aquí hay un tema de presupuesto de por medio, en ese sentido yo seguiré resistiendo hasta donde las fuerzas me alcancen, si he perdido 6 kilos de peso mi salud física sigue siendo estable para afrontar cualquier dialogo”.

El rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos hace el llamado al Gobierno para que se establezcan lo más pronto posible las mesas de diálogos entre docentes, estudiantes y los ministerios.

“Al gobierno no le estamos solicitando imposibles sino que simplemente le estamos solicitando un acto humanitario en primer lugar para con nuestro profesor Juan Carlos Yepes y además un acto de buena voluntad de querer tratar de solucionar los problemas que tenemos a través de esta mesa de diálogo”

El docente esta bajo observación médica al interior de la Universidad de Caldas.