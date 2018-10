Timochenko dijo en el Valle, que "No sé qué pasa con El Paisa”

Durante la Cumbre sobre Diálogo Social, adelantada en las últimas horas en la hacienda Pichindé del municipio El Cerrito, Valle del Cauca, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, líder del movimiento Fuerza Alternativa del Común, Farc, dijo que "No sé qué pasa con “El Paisa”, excomandante de las Farc, quien no cumplió el plazo impuesto para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

"No sé qué pasa con El paisa. Yo también tengo la misma incertidumbre, ojalá ellos se pronunciaran. Aprovecho este momento y si me están escuchando para que digan algo hermano, a uno le queda muy verraco hablar por ellos sin saber nada. No sé si están en Colombia o en la 'conchinchina', no sé, no tengo ni idea", recalcó Timochenko.

El líder del movimiento de las Farc, negó que hubiera algún tipo de rifirrafe al interior del movimiento.

"División es cuando la gente dice me abro de aquí a armar rancho a otra parte y ellos no han dicho nada de eso".

Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, sobre el reclutamiento de niños y la cifra de menores que tendría las Farc, agrego que las cifras las debe entregar el movimiento Fuerza Alternativa del Común.

Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez

Por su parte, la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, que participó de la cumbre “El Diálogo, la profundización de la democracia y el desarrollo con equidad”, organizado por la Procuraduría General de la Nación, en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca, dijo que este es “un propósito completamente grande, lograr que Colombia sea capaz de tener un diálogo social, que sea constructivo y permita lograr consensos que nos ayude a transformar realmente a nuestro país.

Reitero que: "Para eso se debe reconocer la ley y las instituciones colombianas que, aunque tiene deficiencias tenemos todos que acatarlas. Por eso es importante el Pacto por Colombia que está proponiendo el presidente Iván Duque”.

Debe haber un compromiso de “promover el diálogo y que todos los que tengan visiones distintas que aportar sean reconocidos y valorados para que busquemos de manera constructiva e inteligente, con humildad en el corazón, llegar a unos consensos que nos permitan lograr esa Colombia segura, justa educada, emprendedora, incluyente, próspera y en paz que todos queremos”, dijo.

También invitó a que Colombia deje atrás el dolor y se dedique a construir con entusiasmo y con ilusión el país que podemos ser.De otra parte, y aprovechando la presencia del jefe del partido político de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido por Timochenko, recordó el incumplimiento que han tenido en la entrega de los niños reclutados en compromiso adquirido en el Acuerdo de paz.

“Exigimos que aquí no se siga guardando silencio frente a los niños reclutados por las Farc, porque si estamos hablando de diálogo y de construir confianza, lo mínimo que se debe exigir es los temas humanitarios que tienen que ver con esa esencia humana, los que no pueden considerarse como algo menor o algo incidental en un acuerdo. Queremos que sobre el tema de los niños reclutados se hable en la sociedad colombiana y se exija el cumplimiento”, afirmó.

Finalmente señaló de igual manera, que en plena época de negociación se llevó a cabo el reclutamiento de 11 niños indígenas, sobre lo que poco o nada se habla.