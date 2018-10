Peñalosa sobre Odebrecht: Como decía mi abuela, la gente no cambia

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se refirió a la polémica por el interés de Odebrecht en construir la primera línea del Metro.

“A mí no me gusta que nadie que haya tenido problemas éticos participe en proyectos con la Alcaldía. Como decía mi abuela, mire mijo la gente no cambia”, dijo Peñalosa.

“Pero no soy yo el que decide, es la ley colombiana, la legislación colombiana es la que define estrictamente quién puede participar o no en una licitación”, agregó el alcalde.

La licitación del Metro de Bogotá finalizaría el próximo año y la adjudicación del contrato por 4.400 millones de dólares sería en agosto.