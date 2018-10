Dos meses sin pago completa el personal médico y asistencial de Esimed

Desesperados, sin saber qué hacer o ante quien acudir están más de 150 personas que laboraran para la clínica Esimed que atiende pacientes de la EPS Medimás, pues desde julio no les pagan los salarios y a algunos les deben recargos y vacaciones y luego del cierre del establecimiento de manera preventiva por parte de la secretaría de salud a muchos los dejaron en la incertidumbre, pues no les definen si siguen o no contratados, por eso marcharon ayer por los alrededores del parque Los Fundadores y en la voz de la auxiliar de enfermería Araceli Pinzón dieron a conocer un comunicado a la opinión pública.

Sobre el mismo asunto hablamos con Rafael Eduardo Maldonado, él es camillero de la clínica Esimed y es el presidente de la junta del sindicato de los trabajadores de la entidad en el Quindío, quien dijo que está mani-cruzado y sin saber qué hacer, pues además de estar sin sueldos y endeudados hasta más no poder, no están afiliados al sistema de salud.

El líder sindical destacó que el 29 de este mes se supone que debe ingresar a laborar todo el personal de Esimed, pero nadie les ha dicho si va a ser así o no. Nadie sabe nada.