Militares y policías retirados rechazan posible cobro de copago en Sanidad

A las afueras del batallón de servicios Cacique Calarcá en plena avenida Centenario en Armenia un grupo mayor de 100 personas realizaron una manifestación pacífica para pedirle al gobierno que no imponga el cobro de la cuota moderadora ni el copago, pues de acuerdo con la sargento primero de la reserva activa Yamilé Pastrana resulta injusto que esto ocurra, toda vez que los recursos de la salud para las reservas activas y sus familias están garantizados, sólo que el manejo que se le da desde el orden nacional no es el mejor y se ve reflejado en la supuesta mala calidad del servicio.

“En este momento a los únicos que nos atienden es a los que tienen una tutela, está muy delicada la situación. Los medicamentos no nos los entregan completos, los servicios no son óptimos y aun así nos quieren cobrar más plata, cuando no nos atienden bien”, dijo la sargento primero de la reserva activa Yamilé Pastrana.

Sin embargo y de manera simultánea en el dispensario de la policía se llevó a cabo la misma protesta y por la misma situación, más aún porque los ex policías y ex militares sienten, que sus superiores están malversando los recursos para salud y por eso les piden ahora el pago de copagos y cuotas moderadoras.