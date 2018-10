Aseguran a supuestos homicidas de joven que se negó a ser reclutado

El pasado 4 de julio, en sector La Lágrima del corregimiento Belén Altavista de Medellín (Antioquia), varios hombres armados dieron muerte en la puerta de su casa a Juan Esteban Segura, de 18 años de edad. Días antes del crimen, el joven recibió por las redes sociales una invitación para hacer parte de la banda criminal Los Chivos, petición que fue rechazada por la víctima.

Los investigadores establecieron que ante la negativa del muchacho, los miembros de la estructura ilegal armada lo amenazaron de muerte pero este se negó también a abandonar el barrio.

La Fiscalía General de la Nación inició la respectiva investigación y obtuvo medida de aseguramiento intramuros en contra de Rafael Alberto Velásquez Betancur, alias Rafa; Dimes Elías Velásquez Betancur, alias Seven Up; Juan Camilo Hernández Lopera, alias Rulos; y Euliser Andrade Mosquera, alias Sombra, quienes no se allanaron a los cargos que se les imputaron por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Alias Rafa y alias Rulos tienen además medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de concierto para delinquir.