Refugio La Roca, una experiencia de descanso para cuerpo y alma

El Refugio La Roca, es un hotel ecológico, en el cual sus visitantes no encontrarán los mismos servicios que presta un hotel convencional; aunque sus habitaciones son confortables no tienen las mismas comodidades que un cuarto convencional.

Sus habitaciones no cuenta con televisión, pero tienen una vista panorámica; no cuentan con closet, pero tienen múltiples piedras que forman repisas; no tienen caja fuerte ni aire acondicionado, pero son habitaciones rústicas adaptadas al espacio natural con construcción eco sostenible en materiales tales como, tierra en sus diferentes técnicas, piedra, madera, palma y caña, materiales vivos que respetan el medio ambiente y el paisaje.

Para los dueños del Refugio la tolerancia por la diversidad es fundamental, el respeto por la fauna y flora, preservarla, mantenerla y cuidarla sin agredirla. Cada rana, araña, lagartija, cada pájaro y cada especie que habita este lugar natural es valiosa, única e irremplazable.

Al Refugio es indispensable llegar con reserva, esta se puede hacer previamente haciendo clic aquí.

Para recordar cuando se visite el Refugio la Roca:

- La armonía y el respeto por el entorno.

- El respeto por las tradiciones locales y cultura local.

- La tolerancia por la diversidad, cultura, raza y gustos con los otros huéspedes. Todos somos diferentes.

Refugio La Roca

Teléfono: 057) (1) 318 5844784

(057) (1) 3132831637

Página web: www.refugiolarocacolombia.com