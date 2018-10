12 viviendas se deslizaron por lluvias en asentamiento humano de Girón

Las lluvias de las últimas horas produjeron el deslizamiento de 12 ranchos en el asentamiento humano Río de Oro en Girón. La emergencia se presentó el sábado pero la situación se viene complicando porque el terreno está cediendo y pone en riesgo a 170 familias más que viven en la zona.

Giovany Beltrán, presidente de la Junta de Acción Comunal indicó que pese a que han recurrido a la Alcaldía no les han dado solución, "aquí la mayoría de las personas no tiene para pagar un arriendo, somos familias humildes que no estamos aquí porque queramos sino porque no tenemos más".

Las familias afectadas han tenido que dormir en viviendas vecinas pero cada vez que llueve el temor crece porque el lodo empieza a caer.

"Nosotros cada vez que llueve no podemos dormir, tenemos niños que los tenemos que dejar con los vecinos porque quedamos sin nada", comentó una de las personas perjudicadas.

Las autoridades de Gestión del Riesgo, indicaron que la zona debe estar evacuada; sin embargo, la comunidad se niega a salir porque no tienen a donde ir.