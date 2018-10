Esimet no atenderá a usuarios desde hoy a las 6:00pm

La orden que recibió el personal médico de Esimet en la clínica de Saludcoop en Cañaveral es la de evacuar y no atender a los usuarios que allí se encuentran, por lo que tendrán que trasladarse a otros centros hospitalarios de la ciudad para ser atendidos.

Una enfermera, que no quiso revelar su nombre, le contó a Caracol Radio que no sabe qué pasará con el personal luego de esta orden, pues ya no tendrían a quien prestar sus atenciones.

“Realmente no sabemos qué va a pasar con nosotros luego de esto, si nos van a pagar o no y menos ahora que ya no tendremos a quien atender. Nosotros desconocemos todo lo que pasa y el cierre es algo inminente”, dijo la funcionaria.

Además insistió que ya se cumplen tres meses sin recibir pagos ni cesantías.