Profesores convocan a una ‘toma de Bogotá’ este martes

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, anunció que más 290.000 docentes cesarán actividades por 24 horas este martes para defender los puntos acordados con el Gobierno Nacional durante la protesta de junio de 2017.

Según los docentes, el servicio de salud del magisterio, la inestabilidad laboral y el hacinamiento en los salones, tras la implementación de la jornada única que requiere mejores condiciones, son algunas de sus preocupaciones.

En Bogotá, la marcha está prevista para las 9:00 de la mañana con una concentración frente a la Secretaría de Educación Distrital y recorrerá hacia la Plaza de Bolívar.

Además, los maestros también adelantarán tomas de las capitales departamentales y en varios municipios: En Bucaramanga inicia a las 8:30 am desde la Puerta del Sol; en Cali, desde la Estación del Ferrocarril a las 9:00 am; en Cartagena, desde el Castillo de San Felipe, a las 3:00 pm; en Armenia, desde las 9:00 am frente a la Universidad del Quindío; y en Medellín, desde la sede de ADIDA a las 10 am. En la ciudad de Valledupar los maestros y su organización sindical, Aducesar, anunciaron que permanecerán en paro hasta que la Alcaldía cancele el mes de diciembre de 2017.

El paro de Fecode se suma a la protesta estudiantes de las 22 universidades públicas del país que adelantan un cese de actividades desde el pasado 11 de octubre.