Desarticulan temida agrupación delincuencial dedicada a la extorsión

El comandante de la Policía de Risaralda, coronel Dairo Puentes, manifestó que los sujetos llamaban a sus víctimas haciéndose pasar como miembros de la Policía y exigiendo el pago de dinero con la mentira que habían capturado a uno de sus familiares, por estar infringiendo algún tipo de normatividad.

Entre tanto, Caracol Radio obtuvo la grabación de una llamada extorsiva para que no caiga en las artimañas de los delincuentes.

"Tía, tía, habla con su sobrino, la Policía acaba de descubrir un revolver en el carro donde yo iba pero usted sabe que yo soy una persona de bien, le voy a pasar al comandante porque el me dice que hay una forma con la que me puede ayudar para que no me lleven a la cárcel" así es como inicia la comunicación de estos delincuentes con sus victimas.

El trabajo investigativo para dar con estas personas duró más de 8 meses. De acuerdo con las autoridades, esta banda obtenía ganancias mensuales de $10 millones, producto de las extorsiones.