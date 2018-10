Militares y policías jubilados en Cúcuta protestan por cambios en salud

La iniciativa que promueve el gobierno nacional para realizar una reforma en el régimen de salud que actualmente cobija a los ex miembros de las fuerzas militares en Colombia, ha generado un inconformismo en este sector de la población en todo el país.

El principal cambio que se implementaría seria el pago de la cuota moderadora de la cual actualmente están excluidos los pertenecientes a este régimen, por lo que policía y militares retirados han afirmado que no comparten esta decisión y por esto protestan al actual gobierno.

José Gustavo Flórez de la Asociación de Policías Retirados de Norte de Santander Asopore, le dijo a Caracol Radio que este cambio en la reglamentación afectará notablemente las finanzas de miles de ex uniformados que viven con pensiones muy bajas.

“Nosotros durante décadas servimos a nuestro país entregando todo en nuestro servicio, ese beneficio no lo ganamos y por eso no compartimos que ahora nos cobren los llamados bonos o cuotas moderadoras en las diferentes Eps, por eso elevamos la voz de protesta pacífica y esperamos que el gobierno nacional replantee su posición y no realice estos cambios que afectan a muchos hombres que pertenecieron a la Policía y el Ejército” dijo el funcionario de la asociación.

Los policías agrupados en esta asociación y militares que están distribuidos en otras corporaciones harán el plantón pacifico este lunes 22 de octubre desde las 2 de la tarde en las afueras de la clínica de la policía en el comando de ubicado en la entrada a Cenabastos.