Lluvias en Cartagena causaron deslizamiento en el barrio Nariño

Las fuertes lluvias que han caído en Cartagena en las últimas horas causaron un pequeño deslizamiento en la calle La Paz, del barrio Nariño, en las faldas del cerro de La Popa. El hecho ocasionó el desplome de una vivienda, de la que afortunadamente alcanzaron a salir sus ocupantes.

Mercedes Campos, de 83 años, dijo a Caracol Radio que perdió todo. "Mientras veía televisión me empezó a caer tierra, cuando veo que se cae parte del techo intenté levantarme pero no pude, me salvó una nieta que en medio del susto me sacó la casa", dijo.

Aunque la vivienda de Mercedes fue la única que se cayó, otras resultaron afectadas por el pequeño deslizamiento. La caridad de los vecinos garantizó que Campos y su familia pasaran la noche bajo techo, pero perdieron todo y piden ayuda para reconstruir su vivienda.