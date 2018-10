Denuncian amenazas contra defensora de derechos humanos en Sucre

El senador Iván Cepeda Castro denunció en su cuenta de twitter las amenazas que recibió la defensora de derechos humanos en Sucre, Malena Martínez.

Según el legislador, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, desconocidos ingresaron a la oficina de Martínez y dejaron un escrito amenazante.

“Sujetos a plena luz del día ingresaron a oficina de Malena Martínez, defensora de DDHH y dirigente del MOVICE-Sucre. Destruyeron cerraduras, tiraron todo al piso, vaciaron gavetas. A pesar que había elementos de valor y dinero no se llevaron nada, pero dejaron nota amenazante” trinó Cepeda.

Sujetos a plena luz del dia ingresaron a oficina de Malena Martínez, defensora de DDHH y dirigente del MOVICE-Sucre. Destruyeron cerraduras, tiraron todo al piso, vaciaron gavetas. A pesar que había elementos de valor y dinero no se llevaron nada, pero dejaron nota amenazante: pic.twitter.com/ap88RNbqju — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 20 de octubre de 2018

Malena Martínez, de profesión odontóloga , es esposa de Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde del Roble Eudaldo “Tito” Díaz, además es dirigente del Movice en Sucre.

Díaz Chamorro es asesor de paz de la gobernación de Sucre y también ha sido amenazado en varias ocasiones.

El coronel Luis Vallejo Gustín, comandante de la Policía en Sucre, dijo que unidades investigativas de la institución inspeccionaron el lugar de los hechos.

“Se solicitó interponer denuncia ante fiscalía por que al parecer ingresan a la oficina de la doctora dejando en el lugar un manuscrito. En el cual manifiestan haber ingresado al lugar” expresó el oficial.

Aseguró que la Policía adoptó medidas preventivas como rondas policiales a la residencia de Martínez y su sitio de trabajo.

Juan David Díaz, esposo de Martínez escribió en su cuenta de twitter “ Malena Martínez es mi esposa , a paramilitares no les bastó con asesinar a mi padre el ex alcalde de El Roble, Sucre, nos quieren exterminar para que no sigamos exigiendo justicia para nosotros y victimas del país” .

Malena Martínez es mi esposa,a Paramilitares no les basto con asesinar a mi padre el ex alcalde de El Roble-Sucre, nos quieren exterminar para que no sigamos exigiendo justicia para nosotros y víctimas del país @VLADDO @DCoronell @HELIODOPTERO @DanielSamperO @ManosLimpiasCo @hrw — Juan David Diaz (@Juan_DDiaz) 20 de octubre de 2018

Otros defensores de derechos humanos y líderes de Sucre se han solidarizado con Martínez a través de las redes sociales.