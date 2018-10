Alcalde de Sincelejo, reitera que no debe dinero a empresa que lo embargó

El alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinoza, negó por segunda vez que tenga alguna deuda con la firma Dicar Limitada por la que este viernes 19 de octubre el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo le embargó bienes muebles y enseres.

Según el mandatario, que no estuvo presente en la diligencia, la decisión judicial obedece a una persecución política.

“reitero y repito, a esa empresa no la conozco y nunca jamás (sic) le he prestado un centavo” expresó el mandatario.

Y seguidamente en el mismo audio expresó sospechas sobre los documentos aceptados por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo para decretar el embargo.

“nos llena de mucha curiosidad hoy que en el 2017 cuando hurtaron unos documentos de la casa de mi padre, cuando hubo el atraco, que fue público, se llevaron unos documentos muy similares a los que hoy están utilizando en contra mía” soslayó.

El mandatario asegura que es objeto de ataques a los que, según dijo, responde con obras.

“el mensaje que quiero mandarles es que no me voy a acobardar ni arrodillar frente a presiones de nadie, voy a demostrar ante la justicia que no debo un solo centavo” recalcó.

Quessep no se refirió al hecho de que en la diligencia de secuestre realizada este viernes 19 de octubre en su residencia no hallaron elementos a su nombre.

Tampoco se refirió a que un familiar suyo grababa a los periodistas que cubrieron la diligencia lo que fue interpretado por algunos de ellos como una intimidación.