Construcción de la variante del puente más largo del país aún no se define

Tras encuentro con Ministra de Transporte, se realizarán mesas de trabajo con Invías, Fondo de Adaptación y Gobernación de Bolívar en torno a variante del Puente Yatí-Bodega.

Luego de culminar una jornada de revisión de obras, en medio de la cual el gobernador Dumek Turbay Paz estuvo en compañía de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y de conversar con los alcaldes de la Depresión Momposina, La Mojana y sur del departamento; se acordó este viernes la realización de mesas de trabajo donde serán abordados, entre otros temas, la variante del megapuente Yatí-Bodega.

“En términos de la variante a Magangué , que es uno de los retos importantes, es decir donde uno de los problemas que existen frente al puente maravilloso (Yatí-Bodega), que va a culminar el año que viene y que tiene esa problemática, lo que se decretó fue una mesa de trabajo con Invías, Fondo de Adaptación y con la Gobernación de Bolívar para buscar soluciones. Esto en el corto plazo, obviamente, buscando soluciones estructurales y definitivas a mediano plazo, cuando se encuentren recursos para esos proyectos”, dijo la Ministra de Transporte.

En compañía del Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y algunos alcaldes pertenecientes a la depresión momposina, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, inspeccionó las obras de la interconexión vial Yatí – Bodega.

En el recorrido por las obras del puente también estuvieron presentes el Director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Director de INVÍAS, Juan Esteban Gil.

Con relación a la petición expresada por la población de Magangué, entre otras aledañas al puente Yatí-Bodega, con el fin de que sea construida una variante y se intervengan las principales vías aledañas a esta megaobra, la Ministra de Transporte dio a conocer que fue de vital importancia conocer la situación tras el diálogo con las partes, y la visita de las obras, por lo que se realizarán mesas de trabajo en busca de soluciones.

“Quisimos venir con mi equipo a mirar en terreno la problemática que nos habían presentado las autoridades de la región sobre la variante del puente (Yatí-Bodega). Realmente es una obra impresionante y no entiende uno cómo la parte más simple de la obra, que es la variante, no está solucionada. Yo no puedo comprometerme a nada distinto a que vinimos a mirar y trabajar conjuntamente para encontrar alternativas para hallar soluciones: primero de corto plazo y, obviamente a mediano plazo, y definitivas”, expresó la ministra Orozco.

La funcionaria nacional añadió que “al venir con mi equipo completo: el director de Invías y la Directora Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es para montar unas mesas de trabajo permanente y buscar alternativas de corto plazo (...) Yo no puedo comprometerme. El presupuesto del año que viene no permite medidas definitivas por el costo que implica, pero la primera opción para buscar soluciones es identificar los problemas y creo que eso estamos haciendo hoy”.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, se mostró complacido por el interés expresado por el Gobierno Nacional, al enviar a los representantes del Ministerio de Transporte para conocer de primera mano la situación actual del puente Yatí-Bodega, considerado el más largo del país.



“Estamos muy contentos, a pesar de que estamos ante un verdadero problema a resolver. Que esté la señora Ministra, que esté el Director de Invías, la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial acá en este tema nos garantiza que, con la mayor seriedad del caso, se va a evaluar la solución que en este momento, más allá de la felicidad de contar con esta gran obra de infraestructura, es el tema de la conexión vial y que no se afecte al municipio de Magangué es lo más importante”, dijo Turbay Paz.

El mandatario departamental añadió que

“la presencia de la señora Ministra con todo su equipo nos da el mensaje de esperanza y aliento que necesitábamos para que esto tenga una solución provisional, mientras se halla la definitiva”.

“Es un parte de tranquilidad para toda la Depresión Momposina, de la Mojana y para el país, porque este es un puente nacional que va a conectar al Centro del país con la Región Caribe. Así que lo que se viene es trabajar en equipo, y el señor Presidente Duque y la Ministra tienen todo nuestro agradecimiento”, puntualizó Turbay.

Sobre el Puente Yatí-Bodega

También conocido como puente Roncador, este unirá a las poblaciones de Yatí con Bodega, así como el acceso desde Magangué hasta conectar con Mompox.

Es una obra que por años ha estado en el inventario de los bolivarenses, especialmente los ribereños del sur.

Este megapuente se construyó en dos fases, con una inversión de $280.000 millones por parte del Fondo de Adaptación, dispone de una extensión de 2,3 kilómetros, y jalonará sin ninguna clase de precedentes la economía de la zona.

Esta obra se está ejecutando con recursos del Fondo Adaptación y conectará las dos troncales más importantes del país como son la Ruta del Sol con la Troncal de Occidente. A la fecha se tiene un avance del proyecto del 90% con fecha de terminación en agosto de 2019.

La reunión sirvió para que cada uno de los alcaldes de la depresión momposina, presentarán sus inquietudes en cuanto a temas como la navegabilidad del Río Magdalena, y las obras de la interconexión vial Yatí – Bodega que conectarán las dos troncales viales más importantes del país: la Ruta Sol con la Troncal de Occidente.

La agenda de la ministra y su comitiva inició en Magangué con un recorrido para inspeccionar el desarrollo de las obras del puente Yatí. Bodega. Este proyecto reducirá en hora y media el trayecto desde Mompóx hasta Magangué y disminuirá en 4 horas el tiempo de viaje desde el sur de Bolívar al centro del país. Actualmente, el recorrido se hace en Ferri para atravesar el Río Magdalena y tarda 1 hora y solo hay 3 recorridos al día. El tránsito promedio diario pasaría de 25 a 2.400 vehículos al día.