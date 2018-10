Inicia transición en rectoría de Universidad de Ibagué

Inició el proceso de empalme entre el rector saliente y entrante de la Universidad de Ibagué, Hans Peter Knudsen y César Vallejo, respectivamente.

Knudsen quien fue designado como embajador de Colombia en Alemania ocupó la rectoría del centro educativo por un período de 18 meses logrando avanzar en el proceso de acreditación institucional, fortalecimiento del programa de Paz y Región y de los procesos de investigación.

A este cargo llega el ex viceministro de hacienda y ex co director del Banco de la República César Vallejo quien tomará posesión el próximo 8 de noviembre y expresó: “No es suerte llegar a una entidad que tiene norte claro y un mapa de navegación. Lo trataré de cumplir con la ayuda de ustedes. La idea es continuar con la identidad de esta Universidad y el legado que los fundadores le dieron, de ser un motor de desarrollo de la región”, expuso.

Sobre sus expectativas manifestó: “Sé que nos va a ir muy bien y eso depende de la manera como uno trate a las personas, y los estudiantes son gente inteligente que puede aportar; por eso, hay que escucharlos, así como a los administrativos, a los docentes y a la comunidad en general”.