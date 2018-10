Iglesia rechaza posición de la Corte frente al aborto

Respeto por la vida y evitar toda clase interrupciones en el embarazo sim importar el número de semanas es la posición que mantiene la iglesia frente al tema del aborto.

El Obispo de Cúcuta, Monseñor, Víctor Manuel Ochoa, señalo que el fallo judicial que no coloca tiempo límite para esta práctica, atenta contra el derecho más importante del ser humano “ la iglesia no acepta esta realidad que ha querido presentarse en Colombia como un derecho o como una decisión de parte de las mujeres, la iglesia recuerda siempre que la vida humana es sagrada y no debe tocarse en el momento mismo de la concepción…”

Señalo “hay leyes que siendo injustas no deben ser aceptadas, se ha rechazado siempre esa decisión de realizar en Colombia el aborto…”El obispo de Cúcuta, indicó que es fundamental la formación humana al interior de los hogares con valores y principios que permitan a las personas tomar una actitud espiritual y de fe frente a temas como el aborto.

Las opiniones se mantienen divididas, las organizaciones de género respaldan las tres causales emanadas por la corte donde prevalece la vida de la madre para la realización de esta acción.