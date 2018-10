Por paro estudiantil cerraron restaurantes de la universidad UPTC en Boyacá

Son alrededor de 25.000 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, en Boyacá, quienes están en paro indefinido, reclamando recursos para la educación pública.

Por cada día de paro, la UPTC pierde cerca de 1.500 millones de pesos según el Rector Alfonso López.

“Nosotros garantizamos todos los derechos de nuestros estudiantes, y se brindarán los espacios necesarios para el debate, la reflexión y las movilizaciones, pero rechazamos sobremanera los bloqueos y las acciones de hecho, eso sí es algo que no podemos aceptar. Ustedes tendrán las posibilidades de escoger entre asistir o no a sus clases, pero impedimentos de circular por la Universidad o ingresar a las oficinas, no se pueden entender” señaló el rector de la institución.

Agregó que "la invitación es a que no lleguemos a acciones de hecho. Un día de la universidad que no se utilice de la mejor manera, por día, se pierden cerca de 1.500 millones de pesos, por eso la necesidad de que nos pongamos de acuerdo y podamos concluir el segundo semestre de este año antes de finalizar el 2018".

Cerrados permanecen los restaurantes universitarios de las sedes de la Uptc en tunja, Duitama y Sogamoso, para no incurrir en más pérdidas mientras transcurre el paro.

Son al menos 7.000 estudiantes que llegan a Boyacá desde distintos pueblos y ciudades del país para realizar su educación superior en esta institución. Muchos de ellos, sostienen su alimentación diaria con el servicio de desayuno, almuerzo y cena, en estos restaurantes.

Un almuerzo que en comercio normal supera los $6.000 para estudiantes, cuesta $2.300 pesos en los restaurantes universitarios. La universidad se encarga de financiar parte de los alimentos, para que los estudiantes paguen menos a la hora de alimentarse.

Con el cierre de estos servicios, como parte de la contingencia por la anormalidad académica, muchos estudiantes aseguran que se están afectando en calidad de vida: no tienen clases y tampoco cómo alimentarse.

Elkin Pedraza, uno de los líderes estudiantiles, señaló en Caracol Radio que “la situación es muy compleja. Tenemos compañeros que solamente pueden sostenerse gracias a este programa de alimentación, personas humildes que vienen desde muy lejos, y la verdad rechazamos esta medida de la universidad, porque la consideramos innecesaria en medio de nuestra lucha por una educación de calidad, con recursos, exequible a todos en el país. Le pedimos a las directivas de la universidad que reconsideren esta decisión, y que vuelvan a dar apertura a estos servicios que son fundamentales para miles de alumnos”.

Por cuenta de las manifestaciones estudiantiles que se han presentado de varias formas desde hace más de un mes, el calendario académico no ha podido avanzar ni en un 50%.