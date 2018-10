Víctimas de Machuca recibirán reparación 20 años después de la tragedia

Tras 20 de años de la tragedia, la sonrisa volvió a los rostros de los cientos de familiares y sobrevivientes de la tragedia que ocasionó la guerrilla del ELN en Machuca, debido a la promesa de seis mil millones de pesos.

El presidente Iván Duque, quien acompañó los actos conmemorativos de esas dos décadas del ataque terrorista, les prometió a lo Machuqueños esos seis mil millones de pesos que se repartirán, tres mil millones para la reparación individual y los otros tres mil millones para la colectiva, a quienes están sumidas en la pobreza.

“Vamos a atender a las víctimas, con un mecanismo que hemos denominado atención integral”, explicó el Presidente Duque.

Las víctimas representadas por María Cecilia Mosquera, sobreviviente del incendio y quien las huellas del dolorcon tristeza, pero mucha dignidad, agradeció el gesto económico del mandatario, pero también solicitó ayudasicológica.

“Las lesiones y cicatrices que quedaron en nuestros cuerpos, señor presidente, no se comparan con las que quedaron en nuestros corazones. Muchos no podemos trabajar así; quedamos incapacitados de por vida, lashuellas en nuestros y cuerpos y almas no hay sido tratadas de urgencia y si con pañitos de agua tibia