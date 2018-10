“No soy una persona racista y pido excusas”: Sec. Interior de Cartagena

El Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, José Carlos Puello Rubio, aclara a la opinión pública cartagenera que frente a las declaraciones dadas por el líder cívico Henry Guizamano Vivas, quien se refiere a este como racista e irrespetuoso por el proceso del consejo comunitario de la Boquilla, que estas no fueron dadas en tono racista ni ofensivas y por tanto ofrece disculpas a quienes así lo mal interpretaron.

“Nunca he sido una persona racista, fui mal interpretado y aclaro que cuando hablé de dolor de cabeza frente a los consejos comunitarios, no me refería a las personas que los conforman, sino a la forma cómo se eligen los mismos, que indudablemente es un problema por la forma cómo se están eligiendo, no hay una legislación clara al respecto y por eso, se han presentado inconvenientes con varias comunidades”, aseguró el funcionario.

El jefe de esta cartera, agregó además que desde que asumió el cargo de Secretario del Interior del Distrito ha sido garante de los derechos de quienes conforman estas comunidades e invita a estos a realizar mesas de trabajo en pro de sus poblaciones.

“Soy una persona respetuosa de los consejos comunitarios y pido excusas si se ofendieron con lo que dije. Fueron unas declaraciones claras y concisas, dadas de forma espontánea de lo que está pasando con los consejos comunitarios”, dijo Puello Rubio.

El Secretario del Interior aclaró también que para el caso del corregimiento de La Boquilla, se tomó la decisión basada en el concepto de la Procuraduría y que para las nuevas elecciones en esta comunidad se contará con el apoyo de los órganos de control y la parte logística de la Registraduría Nacional.