Fijarían salario mínimo por encima de inflación y productividad laboral

En el marco del Foro Farmacéutico y de la Salud que se lleva a cabo en Cartagena, el investigador económico de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, (Fedesarrollo), Mauricio Reina, analizó lo que se vendrá de cara a la negociación del salario mínimo del próximo año y todos los puntos que el gobierno nacional tendrá en cuenta para fijarlo.

El investigador explicó que el salario mínimo tiene dos determinantes fundamentales: la inflación y la productividad laboral. “La inflación sabemos que está en este momento bajo control muy cerca del 3% proyectado por el Banco de la República, pero de ninguna manera superaría el 3.5%, por lo tanto ese es un punto de partida”.

Sin embargo, Mauricio Reina, advirtió que el gobierno nacional tendría contemplado inclinarse por encima de la suma de estos dos factores importantes para fijar el porcentaje de incremento del salario mínimo, a pesar que no es muy recomendado por los economistas.

“En esta coyuntura en que hay unas expectativas de crecimiento, descontento social y estimular un poco la economía, probablemente el Gobierno tienda a moverse por encima de la suma de la inflación más la productividad laboral”, sostuvo el investigador.

De igual forma, en cuanto a las perspectivas económicas del país, Mauricio Reina indicó que Fedesarrollo pronostica un crecimiento de 2,9 % para este año, y de 3,5 % para el 2019. “La noticia no tan buena es que ese crecimiento no irá mucho más allá del 3,5 % o 3,8 % en el mediano plazo, si no volvemos a tener una bonanza petrolera”, agregó.