¿Qué pasa con los jóvenes que cumplen 18 años en centros del Sistema Penal?

Este sistema se enfocó en la creación de políticas y aprendizajes institucionales dirigidos a los adolescentes que cometan algún acto punible, con el objetivo de resolver conflictos y reestablecer relaciones sociales, dando a los jóvenes, herramientas suficientes para reflexionar sobre el daño causado, lo enmienden y no lo repitan. Pues, todas las medidas tomadas bajo este sistema, deben ser pedagógicas, protegiendo la integridad del adolescente.

A propósito de los intentos de fuga que se presentaron en el centro de re-educación, El Redentor en Bogotá y el maltrato físico y verbal por parte de los policías evidenciado en un video, hacia hombres entre los 18 y 28 años dentro de éste, queda la pregunta: ¿Qué pasa con el Sistema Penal para Adolescentes que se supone cobija a los jóvenes entre 14 y 18 años?

La iniciativa NiñezYa, agrupa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, interesadas en la garantía de los derechos de los niños y niñas y hacen un llamado a las autoridades para que revisen el funcionamiento y la inversión de los centros de re-educación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Según Luz Alcira Granada, directora Nacional de Incidencia Política de la ONG Save the Children, estos centros de re-educación deben ser lugares “con un proceso pedagógico, que sea diferenciado con respecto al sistema de los adultos, y que esté conforme a la protección integral, es decir que los reconozca (a los niños, niñas y adolescentes) como sujetos de derechos”.

De acuerdo a la ley, los adolescentes que cumplen la mayoría de edad en estos centros, deben ser separados completamente de los menores, para que continúen cumpliendo la totalidad de la pena, sin ser enviados a cárceles o centros penitenciarios, pues se rompería con el proceso que se supone debe ser pedagógico y diferencial.

“Deben estar lo suficientemente separados de los adolescentes y que no haya esa problemática de que se revuelven adultos con niños, sin embargo eso no se está dando. Entonces, permanecen adultos en lugares de adolescentes (…) La filosofía del Sistema de Responsabilidad es no generar en estos sitios de privación de la libertad, una escuela para seguir delinquiendo, sino más bien un lugar en dónde se plantea el tema de justicia restaurativa”, afirma Luz Alcira Granada.

Estos centros de re-educación deben velar por el cumplimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues tratan de formar y cambiar sus patrones de conducta.