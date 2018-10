EPM desconoce si gobernación cobrará pólizas por retrasos de Hidroituango

EPM aseguró que hasta ahora la gobernación de Antioquia no ha solicitado hacer efectivas las pólizas de un billón de pesos por el retraso del proyecto Hidroituango, el cual debía haber iniciado a generar energía en diciembre de 2018.

Mediante comunicado, EPM precisó que como contratante de la construcción del proyecto energético, no ha recibido ninguna notificación de la sociedad Hidroituango ni su junta directiva; reiteró su voluntad y respeto por los compromisos adquiridos en el contrato BOOMT (construir, poseer, operar, mantener y transferir) incluyendo los compromisos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como la garantía denominada título EPM.

En el documento, el Grupo EPM también informó que en caso de que se pretenda hacer cualquier tipo dereclamación, deberá estar en conformidad con lo acorado en el contrato firmado y el monto se establecerá de acuerdo a las fórmulas establecidas previamente.

Finalmente, EPM explicó que “no se ha demostrado un incumplimiento al contrato BOOMT por causa atribuible a EPM, es que no se puede medir el impacto financiero, contable y jurídico de las cifras que mencionan los medios de comunicación”.

COMUNICADO

En relación con las publicaciones de algunos medios de comunicación sobre el anuncio de la Gobernación de Antioquia, como accionista de Hidroituango S.A. E.S.P. de “…hacer efectivas las pólizas de cumplimiento contra EPM por los problemas registrados con la presa de Hidroituango…”, EPM se permite informar a la opinión pública:

1. A la fecha, EPM no ha recibido comunicación alguna de HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en su calidad de contratante en el contrato BOOMT (Build Own Operate Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés. En español: construir, poseer, operar, mantener y transferir), ni conoce decisión de la Junta Directiva HIDROITUANGO S.A. E.S.P. en el sentido que anuncian algunos medios de comunicación.

2. EPM siempre ha manifestado que su voluntad es de total respeto por todos los compromisos adquiridos en el contrato BOOMT, incluyendo aquellos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de la garantía denominada “Título EPM”, que pactó EPM con HIDROITUANGO S.A. E.S.P., la cual se aclara no es una “póliza”.

3. Cualquier monto que se pretenda reclamar con base en la anterior garantía, siempre deberá estar de conformidad con lo acordado en el contrato BOOMT, especialmente lo referido a la remuneración que corresponde al contratante (HIDROITUANGO S.A. E.S.P.), que se determinará con base en las fórmulas establecidas previamente.

4. En la medida que aún no se conoce una reclamación oficial, ni los supuestos concretos para aplicar las fórmulas de remuneración, ni mucho menos se ha demostrado un incumplimiento al contrato BOOMT por causa atribuible a EPM, es que no se puede medir el impacto financiero, contable y jurídico de las cifras que mencionan los medios de comunicación.

EPM desconoce si gobernación cobrará pólizas por retrasos de Hidroituango

(Asegura que respeta los acuerdos firmados en el contrato que la definió como constructor del proyecto.)

EPM aseguró que hasta ahora la gobernación de Antioquia no ha solicitado hacer efectivas las pólizas de un billón de pesos por el retraso del proyecto Hidroituango, el cual debía haber iniciado a generar energía en diciembre de 2018.

Mediante comunicado, EPM precisó que como contratante de la construcción del proyecto energético, no ha recibido ninguna notificación de la sociedad Hidroituango ni su junta directiva; reiteró su voluntad y respeto por los compromisos adquiridos en el contrato BOOMT (construir, poseer, operar, mantener y transferir) incluyendo los compromisos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como la garantía denominada título EPM.

En el documento, el Grupo EPM también informó que en caso de que se pretenda hacer cualquier tipo dereclamación, deberá estar en conformidad con lo acorado en el contrato firmado y el monto se establecerá de acuerdo a las fórmulas establecidas previamente.

Finalmente, EPM explicó que “no se ha demostrado un incumplimiento al contrato BOOMT por causa atribuible a EPM, es que no se puede medir el impacto financiero, contable y jurídico de las cifras que mencionan los medios de comunicación”.

COMUNICADO

En relación con las publicaciones de algunos medios de comunicación sobre el anuncio de la Gobernación de Antioquia, como accionista de Hidroituango S.A. E.S.P. de “…hacer efectivas las pólizas de cumplimiento contra EPM por los problemas registrados con la presa de Hidroituango…”, EPM se permite informar a la opinión pública:

1. A la fecha, EPM no ha recibido comunicación alguna de HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en su calidad de contratante en el contrato BOOMT (Build Own Operate Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés. En español: construir, poseer, operar, mantener y transferir), ni conoce decisión de la Junta Directiva HIDROITUANGO S.A. E.S.P. en el sentido que anuncian algunos medios de comunicación.

2. EPM siempre ha manifestado que su voluntad es de total respeto por todos los compromisos adquiridos en el contrato BOOMT, incluyendo aquellos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de la garantía denominada “Título EPM”, que pactó EPM con HIDROITUANGO S.A. E.S.P., la cual se aclara no es una “póliza”.

3. Cualquier monto que se pretenda reclamar con base en la anterior garantía, siempre deberá estar de conformidad con lo acordado en el contrato BOOMT, especialmente lo referido a la remuneración que corresponde al contratante (HIDROITUANGO S.A. E.S.P.), que se determinará con base en las fórmulas establecidas previamente.

4. En la medida que aún no se conoce una reclamación oficial, ni los supuestos concretos para aplicar las fórmulas de remuneración, ni mucho menos se ha demostrado un incumplimiento al contrato BOOMT por causa atribuible a EPM, es que no se puede medir el impacto financiero, contable y jurídico de las cifras que mencionan los medios de comunicación.