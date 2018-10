Sancionan a conductores de busetas en Cartagena por incumplir recorrido

Por no cumplir con la ruta asignada y desviarse por otras zonas, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), sancionó 5 conductores de busetas de la ruta Campestre, que insisten en no realizar el recorrido completo y no ingresar a este barrio a recoger usuarios del servicio público.

El DATT, atendiendo requerimientos de la comunidad del barrio El Campestre, hizo efectivo el restablecimiento de la ruta de busetas por esa zona de la ciudad desde el pasado 12 de octubre, pero algunos conductores insisten en no cumplir con el recorrido, motivo por el cual fueron sancionados.

Además de las sanciones de tránsito, estos conductores serán sometidos a procesos disciplinarios por parte de la empresa de transportes Etrans, que regula esa ruta, ya que fueron advertidos sobre lo que genera el incumplimiento del recorrido trazado.

Por cambiar de rutas, el DATT ha impuesto este año 74 comparendos a conductores de buses y busetas.