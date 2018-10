La Fiscalía ya acusó formalmente a ex alcaldesa Luz Piedad Valencia

En medio de la audiencia de formulación de acusación que se extendió por más de 4 horas, la fiscal del caso acusó a la ex mandataria de los armenios Luz Piedad Valencia Franco por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y concierto para delinquir… la falsedad en documento público no fue tenida en cuenta en esta oportunidad… vale decir que la ex alcaldesa cambió de defensa, ya no será más el abogado Andrés Garzón, ahora está a cargo del abogado Juan Camilo Mezza, con quien hablamos… expresó qué sigue ahora en el proceso.

“La señora fiscal volvió a plantear los hechos. Sebastián ya fue condenado y en lo que se refiere a la doctora Luz Piedad, no es que tengamos ya el preacuerdo en nuestras manos, no nos lo han dado a conocer, la idea es llegar a un acuerdo en torno a la pena”, dijo el abogado Juan Camilo Mezza.

El abogado Juan Camilo Mezza destacó que la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco continúa en Medellín a la espera de un lugar de reclusión en la capital quindiana, y está convencida, dice su abogado, que es inocente.

El ex jefe jurídico de la administración municipal Ricardo Ramírez se le acusó por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y concierto para delinquir, mientras que al ex gerente de la Edua Sebastián Congote fue acusado por peculado por apropiación y concierto para delinquir, pero como esté ya está condenado se espera ahora que se acoja al principio de oportunidad… la próxima audiencia que será preparatoria, se realizará el 7 de diciembre a las 7y15 de la mañana.