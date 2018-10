Mineros en Anorí crean mesa de concertación ante operativos militares

Luego de dos días de protestas con marchas, para exigir la suspensión de los operativos contra la maquinaria utilizada para la minería de los pequeños y medianos mineros de Anorí, Antioquia, las partes acordaron la creación de una mesa de diálogo llamada por la administración municipal Mesa de Minería y Paz.

El presidente del Comité minero de Anorí, Euclides Granda, confirmó en Caracol Radio que mediante concertación con la Alcaldía municipal acordaron una reunión esta semana para avanzar en la formalización de los mineros, pero también en la que se logre suspender las operaciones militares, cuyas tropas han quemado maquinaria amarillaen los últimos 15 días.

“Esta es una mesa de concertación, es la Mesa minera de Anorí, que va a seguir trabajando los temas; todavía no están las garantías de que no sigan quemando la maquinaria no está y por eso se están buscando reunir con el señor gobernador, (para saber) cómo se va a seguir haciendo minería en el territorio y que garantías nos van a dar”, manifestó el líder minero.

Insistió en que los operativos del Ejército Nacional han destruido maquinaria, no sólo están afectando a los pequeños y medianos mineros, sino que, prácticamente, están afectando a todo el municipio, pues esta es la principal fuente de empleo en la zona.

“Queremos dialogar y le pedimos al gobernador y al Ministerio de Defensa que nos paren los operativos, porque el municipio está entrando en crisis económica por estos operativos, debido a que la minería es el renglón más importante de la economía del municipio”, reveló Euclides Granda.

Los mineros de Anorí consideran que los están tratando como si fueran ilegales, señalados, estigmatizados y procesados como delincuentes, pero en realidad ejercen una labor informal que no ha tenido un proceso serio deformalización.