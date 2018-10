Gobernación del Valle defiende derecho al aborto con justa causa

Luego de conocerse que la Corte constitucional estudiará la ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo y que propone limitar el aborto legal poniendo restricciones a partir de la semana 24 de gestación la Gobernadora encargada del Valle aseguró que la interrupción de la gestión es una decisión personal a la cual tienen derecho las mujeres.

María Cristina Lesmes, mandataria encargada explicó que, “nosotros sentimos que la información no fluye a tiempo y que se generan una cantidad de barreras administrativas que llevan que le embarazo progrese. Parece que la información no estuviera todavía disponible para las mujeres; el aborto es la interrupción temprana del embarazo que prácticamente no tiene riesgo, que liberarán dificultades posteriores en las mal formaciones fetales”.

Así mismo Lesmes, señaló que la interrupción de la gestación es una decisión personal y nadie debe oponerse, explicó igualmente que en el Valle del Cauca hay distintas salas donde actualmente se llevan a cabo este tipo de prácticas; “tenemos dos unidades donde se llevan a cabo estos procedimientos; uno es el Hospital Universitario del Valle y el otro es el Tomás Uribe Uribe de Tuluá” indicó.

En lo corrido del año en el departamento se han practicado 90 abortos, no obstante la autoridad departamental advierte que, “han presentado casos donde no se les brinda la información a la mujer en gestación, además las tratan de convencer para que no realicen este procedimiento”.

Cabe recordar que la propuesta al Ministerio de Salud analizado actualmente pide establecer un protocolo sobre lo que deben hacer los médicos en cada caso donde una mujer pida abortar por alguna de las causas legales vigente pero tiene más de 24 semanas.