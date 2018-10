Extranjera se accidentó en un hotel cinco estrellas de Bucaramanga

Eliana Gallardo oriunda de Bolivia llegó al hotel Chicamocha de Bucaramanga hace unos días con fines académicos. Sin embargo, por agua que se almacenó en la habitación resbaló y se fracturó una de las piernas, ahora tiene que guardar reposo más de cuatro meses.

“ Yo había denunciado un día antes que había agua que caía de un refrigerador en la habitación y que era peligroso porque el piso era muy liso; lamentablemente al levantarme me resbalé y me fracturé el fémur, no me podía mover y desde el hotel llamaron a la ambulancia y me trasladaron aun centro médico.

Solicite al lugar donde me hospedaba que se hiciera responsable de este caso pero desde hace cuatro días estoy en la clínica en una camilla y directivas del hotel no responden, les interesa solo el dinero, tuve que recurrir a un seguro que tenía en Bolivia para que me cubriera parte de los gastos médicos” relató la afectada.

Gallardo pidió a las autoridades locales revisar este tipo de hechos para que los propietarios de hoteles mantengan la infraestructura en óptimas condiciones y así evitar accidentes.

Por su parte, Caracol Radio habló con Yolíma Alvarado, jefe de mercadeo del hotel, quien dijo que efectivamente fue un accidente lo que ocurrió y las pólizas para este tipo de casos ya se están aplicando; agregó que si han estado pendientes de la extranjera y que al esposo que también llegó de Bolivia ante el percance, le están brindando hospedaje.