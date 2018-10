Soledad propone ser accionista de Triple A

Hasta las instalaciones administrativas de Triple A en el norte de Barranquilla, llegó el alcalde de Soledad, Joao Herrera, buscando un espacio para intervenir en la Asamblea Extraordinaria convocada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras el embargo de las acciones de Inassa en la empresa de agua potable, aseo y alcantarillado.

El mandatario municipal señaló que buscaba respuestas para las 131 mil viviendas soledeñas que reciben el servicio a través de la compañía barranquillera.

"Me dijeron que Soledad no es accionista, que yo no era accionista y que debía salir de ahí. Ojalá hagan mañana una reunión de acreedores porque nos están debiendo como acueducto, unas ampliaciones que debieron hacer y que suman 480 mil millones de pesos", expresó.

Herrera agregó que "parte de nuestra propuesta es convertir esas acreencias en acciones porque sabemos que la Triple A no tiene con qué pagarnos eso".

Para el alcalde de Soledad "lo que queremos es hacer parte de la administración del tubo que nos conecta con Barranquilla porque el día que alguien lo corte nos quedamos sin agua".

Las declaraciones de Herrera se dan en el marco de las evaluaciones que su administración realiza sobre el cumplimiento de los compromisos contractuales fijados con la empresa en el año 2000 y que vencen en febrero de 2020.

A juicio del mandatario la Fiscalía procedió como debía hacer. "El embargo del 82% de las acciones son medidas cautelares y si la empresa cumple los requisitos pues la desembargan y sino las rematan y las venden".