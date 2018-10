Exigen pavimentar vía de acceso a colegio de Villa Rosita en Cartagena

Los residentes de la urbanización Villa Rosita, aledaños a la institución educativa República de Argentina, planean una protesta por las malas condiciones en las que se encuentra la vía de acceso a ese colegio, que entre otras cosas, es de un privado.

Según Adalgiza Carrasquilla, presidente de la JAC y de la asociación de padres de familia, ha sido "una eterna lucha, primero para que lo terminaran, y ahora para que den unas condiciones dignas de acceso a los niños".

El lote en el que se construyó el colegio, es un lote 'ciego', y en este momento sólo se accede a él a través de un paso habilitado por un lote privado, sin embargo asegura Carrasquilla que "el dueño de ese lote ya me comunicó que no van a dejar pasar más, y los niños no pueden llegar en helicóptero".

Los distintos secretarios de educación que han pasado por el despacho, y la secretaria de infraestructura Clara Calderón, "se han hecho los de la vista gorda con el llamado y estamos a punto de colapsar", señaló Carrasquilla.

Según la dirigente, no solo es la vía de acceso al colegio, sino también las calles de la urbanización, que es la única entrada al plantel educativo. "Villa Rosita es un barrio construído sobre un relleno, y ya las placas están cediendo", dijo.